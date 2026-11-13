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Bessent, 'chieste da tempo a Dipartimento del Commercio restrizioni su Megaspeed'

WASHINGTON, 13 NOV - Il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent ha chiarito che il suo dipartimento e altri membri dell'amministrazione Trump hanno sostenuto "da tempo l'imposizione di restrizioni" a carico di Megaspeed, l'azienda sospettata di traffico illegale di chip Nvidia verso la Cina e la cui ex top executive Alice Huang ha avuto una relazione con l'ex capo del colosso californiano Jensen Huang. Tuttavia, la competenza in materia spetta al Dipartimento del Commercio: "Dovrete chiedere a loro quali siano i loro processi interni", ha spiegato Bessent alla Cnbc, confermando le tensioni sulla vicenda con il segretario al Commercio Howard Lutnick.

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