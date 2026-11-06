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Berlino, Trump ha chiamato Merz dopo l'incontro con l'inviato di Putin

BERLINO, 06 NOV - "Il cancelliere tedesco ha parlato la notte scorsa con il presidente Usa". Lo ha spiegato il portavoce di Friedrich Merz, Stefan Kornelius, rispondendo in conferenza stampa a Berlino sull'incontro avvenuto ieri fra Donald Trump e l'inviato speciale di Vladimir Putin Kirill Dmitriev. Secondo le informazioni rilasciate dal portavoce, Trump ha telefonato a Merz. "I contatti con il governo americano sono costanti", ha spiegato, sottolineando che "dell'incontro di ieri erano informati i Paesi dell'E3 e altri partner europei".

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