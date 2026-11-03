WASHINGTON, 03 NOV - Il prezzo della benzina più alto durante un Election Day. Mentre gli americani vanno alle urne per rinnovare il Congresso in delle midterm che vedono il carovita al centro, il prezzo della benzina si attesta in media a 4,15 dollari per gallone (circa 3,8 litri), al di sopra dei 3,80 dollari al gallone del 2022.
Benzina record negli Usa per l'Election Day a 4,15 dollari a gallone
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