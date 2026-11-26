ROMA, 26 NOV - Taraneh Rahimi è una delle sei donne condannate a morte quest'anno in Iran dopo aver partecipato con la sorella gemella alle proteste di gennaio. Il suo caso è già noto ma non è l'unico, secondo quanto affermato dalla relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani in Iran, Mai Sato in un'inchiesta della Bbc. Nelle ultime settimane, la ventunenne non è riuscita a camminare correttamente dopo essere stata picchiata alle gambe, e un'infezione all'orecchio causata da un trauma cranico non curato le ha compromesso l'equilibrio, racconta il cugino. "Sta cercando di non perdersi d'animo", ma "ci sono giorni in cui scoppia in lacrime", ha dichiarato Masoud Nourmohammadi alla Bbc News Persian. L'uomo afferma che Taraneh ha firmato una confessione dopo che gli inquirenti l'avevano minacciata di violentare sua sorella davanti a lei. Secondo fonti vicine al caso, gli avvocati delle gemelle hanno presentato una denuncia sostenendo che i loro assistiti sono stati torturati e abusati sessualmente durante l'interrogatorio, ma l'indagine è supervisionata da un funzionario che loro stessi accusano di tortura. L'ambasciata iraniana a Londra ha dichiarato alla Bbc che le affermazioni relative a un aumento del ricorso alla pena di morte nei casi legati alle proteste erano "fuorvianti". Ha respinto categoricamente le accuse di ricorso alla tortura e qualsiasi accusa secondo cui la pena di morte sarebbe stata imposta unicamente per proteste pacifiche, che ha definito un "diritto legittimo e protetto". Secondo Teheran, le condanne a morte relative alla "rivolta del gennaio 2026 sono state emesse in casi di omicidio intenzionale o Moharebeh (l'uso di armi con l'intento di minacciare o distruggere la vita o i beni delle persone)". I documenti del tribunale non sono stati pubblicati, ma la BBC ha visionato parte di un documento di condanna in cui si afferma che Taraneh è stato condannata per moharebeh. La relatrice Onu afferma che le sorelle facevano parte di un caso in cui 10 persone sono state condannate a morte, ma che non c'è stata "alcuna chiarificazione degli atti attribuiti a ciascun individuo".
Bbc, una delle 6 donne condannate a morte in Iran è vittima di tortura
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