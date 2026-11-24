PECHINO, 24 NOV - La conferma di Jensen Huang alla guida di Nvidia viene letta in Cina come un successo politico per Pechino, dopo settimane di polemiche sulle presunte attività di spionaggio legate al numero uno del colosso dei chip. Lo scrive la Bbc, sottolineando come la vicenda sia diventata uno dei temi più discussi sul social network Weibo. I media statali cinesi avevano respinto le accuse secondo cui una delle donne coinvolte in una relazione con Huang, Alice Huang, sarebbe stata reclutata dal ministero della Sicurezza di Stato, descrivendo il caso come una campagna diffamatoria orchestrata dai falchi anticinesi di Washington. Il Global Times aveva parlato di una "caccia alle streghe". Anche la Casa Bianca e il presidente Donald Trump hanno escluso che Huang rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale, mentre le indagini sulle accuse di spionaggio restano aperte. Secondo l'analisi della Bbc, la rapida riconferma di Huang dopo gli incontri tra Trump e Xi Jinping a Shenzhen potrebbe essere interpretata da Pechino come una dimostrazione dell'efficacia del dialogo diretto con Washington. I due leader avrebbero discusso anche del manager, secondo quanto riferito dallo stesso Trump. La vicenda, tuttavia, non garantisce un allentamento delle restrizioni statunitensi sui semiconduttori. Washington sta infatti stringendo i controlli anche sull'accesso delle aziende cinesi ai chip avanzati attraverso data center situati in Paesi terzi, tra cui Singapore, Malaysia e Thailandia. Una possibile risposta cinese, anche sul fronte delle terre rare, potrebbe alimentare nuove tensioni commerciali e ripercuotersi sui mercati finanziari.
Bbc, 'Pechino vede una vittoria nella riconferma del capo di Nvidia'
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