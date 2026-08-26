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Bbc, 'Harry e Meghan tornano oggi nel Regno Unito'

LONDRA, 26 AGO - Il principe Harry e Meghan ritornano oggi nel Regno Unito insieme ai figli Archie e Lilibet con un volo dalla California, secondo quanto appreso dalla Bbc. "Non commentiamo questo genere di notizie", ha detto un portavoce della coppia. La scorsa settimana era emerso che i duchi di Sussex sarebbero rientrati a fine agosto nel Regno a sei anni dal traumatico strappo dalla famiglia reale britannica e dal trasferimento negli Usa.

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