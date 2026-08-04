NEW YORK, 04 AGO - Nessuna festa in pompa magna come quella organizzata per i suoi 60 anni a Martha's Vineyard. Barack Obama, il primo presidente afroamericano nella storia degli Usa, ha scelto invece la sobrietà per celebrare il suo 65esimo compleanno. Secondo quanto riferiscono i media statunitensi, l'ex inquilino della Casa Bianca spegnerà le candeline con una festa privata alle Hawaii, dove è nato il 4 agosto del 1961 e dove ha vissuto per diversi anni prima di spostarsi a New York per studiare alla Columbia University e poi ad Harvard dove ha conosciuto Michelle. L'ex first lady ha fatto gli auguri al marito con un post su Instagram. "Sessantacinque anni non sono mai stati così belli. Ogni giorno mi rendi una persona migliore, ti sono grata per quello che fai per la nostra famiglia e il nostro Paese".
Barack Obama compie 65 anni, festeggiamenti privati alle Hawaii
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