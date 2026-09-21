NAPOLI, 21 SET - Nel corso dell'operazione che ha portato all'arresto di 34 persone nel Napoletano sono state sequestrate in un appartamento di Caivano banconote per 3 milioni e 200 mila euro. Erano tumulati all'interno delle mura dell'abitazione insieme ad orologi di lusso. Nelle immagini diffuse dai carabinieri si vedono le martellate assestate per sgretolare i muri dove erano nascosti i 3 milioni e 200 mila euro trovati dai Carabinieri in un appartamento di via Atellana, a Caivano, in provincia di Napoli. L'intervento rientra nell'operazione che ha portato agli arresti di 34 persone, 23 in carcere e 11 ai domiciliari. I soldi sono stati portati via dentro a secchi di plastica. Le banconote, del taglio da 50 euro, erano tutte incellophanate in ordine. Il traffico di stupefacenti e le estorsioni erano le attività principali delle associazioni camorristiche sgominate dai Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e delle sezioni operative delle compagnie di Caivano e Casoria. I militari, nell'ambito dell'indagine diretta dalla Procura della Repubblica hanno eseguito l'ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia nei confronti delle 34 persone. 23 sono state sottoposte alla misura della custodia in carcere, 11 agli arresti domiciliari. Dalle prime luci dell'alba, i militari hanno eseguito la misura cautelare. Le 34 persone sono ritenute gravemente indiziate di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante del metodo mafioso. Un 'associazione di tipo camorristico armata - secondo quanto riferiscono i Carabinieri - che fa capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria.
Banconote per oltre 3 milioni di euro nascoste nei muri con orologi lusso
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