VERONA, 10 OTT - Una bambina è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel cortile di casa, a Casaleone (Verona). La bimba è stata soccorsa dai sanitari del Suem 118 e trasportata in codice rosso con l'elicottero di Verona Emergenza, dove è ricoverata nel reparto di Terapia intensiva pediatrica all'Ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
Bambina investita da un'auto nel cortile di casa, è grave
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