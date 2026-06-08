Ballottaggi: Legnini verso la vittoria a Chieti, è al 52,61%

PESCARA, 08 GIU - Quando è stato scrutinato oltre un terzo delle sezioni, Giovanni Legnini si avvia all'elezione a sindaco di Chieti. Secondo i dati forniti da Eligendo, l'ex vicepresidente del Csm - che al primo turno era al 47,2% - è al 52,61%. Il suo avversario, Cristiano Sicari, che al ballottaggio è sostenuto in apparentamento anche da Mario Colantonio e Alessandro Carbone, è fermo al 47,39%.