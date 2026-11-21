MANAMA, 21 NOV - Un attacco iraniano ha provocato un incendio in un "sito industriale civile" del Bahrein: lo ha reso noto il ministero dell'Interno di questo Paese. Poco prima, la popolazione era stata avvertita di una "potenziale minaccia". "La Protezione civile è al lavoro per domare le fiamme. Le prime informazioni riferiscono di danni materiali, senza segnalazioni di feriti", ha aggiunto il ministero, senza precisare la posizione del punto colpito.
Bahrein, incendio in un sito industriale civile per un attacco iraniano
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