Il governo britanico di Andy Burnham dovrà affrontare un'azione legale da parte delle autorità locali di Piddignton, piccolo villaggio inglese proclamatosi nei mesi scorsi simbolicamente 'indipendente' dal Regno Unito in seguito a un referendum locale a cavallo tra farsa ed evento mediatico. Il ricorso giudiziario è contro il previsto trasferimento in un ex sito militare della zona di circa 1200 richiedenti asilo stranieri immigrati illegalmente sull'isola. Trasferimento già contestato con lo pseudo-referendum di quest'anno. Il progetto è stato approvato formalmente dalla ministra dell'Edilizia, Angela Rayner, dopo l'indicazione dell'ex base militare di Biceser (nella contea dell'Oxfordshire) come luogo adatto da parte del dicastero dell'Interno (Home Office). Tim McNally, leader dell'amministrazione di Piddington e già promotore della consultazione di protesta contro i migranti, ha riferito alla Bbc che l'esecutivo dovrà prepararsi a difendersi in giudizio. Il viceministro della Difesa del governo laburista guidato da Burnham, che ha ereditato il controverso dossier da quello precedente di Keir Starmer, ha difeso la scelta, ribadendo tuttavia come la compagine attuale sia impegnata a "proseguire il dialogo con la comunità" del villaggio di Piddington: che conta in totale appena 350 abitanti circa e teme, soprattutto, per un asserito incremento dii pericoli di molestie sessuali evocati ai danni delle donne del posto.
Azione legale anti-migranti contro governo da borgo Gb proclamatosi 'indipendente'
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