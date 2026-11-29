ROMA, 29 NOV - Il gabinetto di sicurezza israeliano ha deciso questa sera di consentire un dispiegamento pilota iniziale della Forza Internazionale di Stabilizzazione (Isf) a Gaza. Un funzionario israeliano ha dichiarato che l'Isf avrà "una missione chiaramente definita: disarmare Hamas". Lo riporta Axios.
Axios, Israele autorizza il dispiegamento della Forza di stabilizzazione a Gaza
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