ROMA, 18 NOV - Il deputato Robert Garcia, democratico della California, futuro presidente della Commissione di vigilanza della Camera, sta gettando le basi per una serie di indagini sulla cerchia ristretta del presidente Trump. Lo scrive Axios. Garcia invierà oggi lettere di richiesta di conservazione dei documenti al vicepresidente Vance, a Donald Trump Jr., a Eric Trump , a Jared Kushner , a Kimberly Guilfoyle, a Stephen Miller, a Susie Wiles, a Kristi Noem, a Corey Lewandowski, al procuratore generale Todd Blanche e ad altri. "Questo è solo l'inizio", ha dichiarato Garcia in un comunicato.
Axios, 'i dem alla Camera si preparano ad ampia indagine su famiglia Trump'
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