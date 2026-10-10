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Autorità, almeno 309 i feriti nell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riad

RIAD, 11 OTT - Sono almeno 309 i feriti a seguito dell'attacco dei combattenti Houthi sull'aeroporto di Riad che ha provocato 12 morti. Lo afferma l'Autorità per l'aviazione civile saudita. Tra le vittime figurano quattro sauditi e otto stranieri, tra cui un americano, ha precisato l'autorità in un comunicato. "L'attacco ha anche provocato 309 feriti", alcuni dei quali in modo grave, ha aggiunto, segnalando anche danni materiali.

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