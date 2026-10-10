RIAD, 11 OTT - Sono almeno 309 i feriti a seguito dell'attacco dei combattenti Houthi sull'aeroporto di Riad che ha provocato 12 morti. Lo afferma l'Autorità per l'aviazione civile saudita. Tra le vittime figurano quattro sauditi e otto stranieri, tra cui un americano, ha precisato l'autorità in un comunicato. "L'attacco ha anche provocato 309 feriti", alcuni dei quali in modo grave, ha aggiunto, segnalando anche danni materiali.
Autorità, almeno 309 i feriti nell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riad
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