Autonomia: A.Fontana, il sostegno di Bossi è molto importante

MILANO, 30 AGO - "Un sostegno molto importante e particolarmente gradito". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la notizia relativa al "sostegno ai presidenti delle Regioni in materia di Autonomia" da parte di Umberto Bossi. Riprendendo quanto comunicato dal figlio Renzo, il governatore Fontana, che lo scorso 29 maggio aveva insignito Umberto Bossi con la 'Rosa Camuna' (la più alta onorificenza della Regione Lombardia), evidenzia come l'affermazione dell'Autonomia "sia anche il compimento di un percorso iniziato da Bossi e fortemente voluto, con l'esito di un referendum promosso da Roberto Maroni, dalla stragrande maggioranza di chi vive in Lombardia".