PALERMO, 21 GIU - Un'auto ha invaso la carreggiata opposta superando tre veicoli nonostante la linea continua e ha investito un gruppo di ciclisti. Una ciclista è deceduta e un altro è ferito. E' accaduto vicino Pioppo, alle porte di Palermo. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori. Indaga la Procura di Palermo.
Auto travolge gruppo di ciclisti, una è morta
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