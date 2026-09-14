LATISANA, 14 SET - Una donna di 83 anni è morta e un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stati investiti da un'auto attorno alle 23 di ieri sulla SS14, in località Crosere a Latisana (Udine). I due, cittadini tedeschi, stavano attraversando la strada quando sono stati travolti dalla vettura in transito. La donna è morta nell'immediato a causa delle gravi ferite, mentre l'uomo è stato portato in elicottero all'ospedale di Udine. Il conducente, del posto, è stato accompagnato all'ospedale di Latisana per essere sottoposto agli accertamenti su alcol e droga. Sono in corso le verifiche per identificare le vittime e il loro eventuale grado di parentela e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Indagini e rilievi sono affidati ai carabinieri.
Auto travolge due persone in Friuli, morta un'anziana
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiLATISANA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...