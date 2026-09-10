E' di tre vittime il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto oggi intorno alle 13,20 a Sant'Angelo Lomellina, nel Pavese, sulla statale 526 dei Cairoli in direzione di Vercelli. Un'auto si è schiantata contro un Tir, finendo poi fuori strada. Secondo le prima informazioni, le vittime sono tutti uomini. C'è anche un ferito, in condizioni non gravi. Sul posto, con il 118 che ha mobilitato anche un elicottero, sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.
Auto si schianta contro un Tir, tre morti nel Pavese
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