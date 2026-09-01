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Attivisti fuori dal Consiglio Veneto, oggi si volta la legge sul fine vita

VENEZIA, 01 SET - Alcuni attivisti dell'associazione Luca Coscioni si stanno riunendo in presidio nei pressi di palazzo Ferro Fini a Venezia, dove oggi il Consiglio regionale veneto discuterà la proposta di legge di iniziativa popolare sul fine vita. Tra loro sono attesi anche il tesoriere Marco Cappato e Cristina Gheller, sorella di Stefano, che ottenne l'autorizzazione al suicidio medicalmente assistito ma morì prima per le conseguenze della malattia. Gli attivisti indossano magliette e sventolano bandiere con scritto "La mia vita appartiene a me". Un cartellone recita "Liberi subito: il Veneto decida". "Questa è la maglietta che indossava Stefano Gheller - ha detto uno dei promotori -, dedichiamo a lui la giornata di oggi. Stefano brilla". Tutta la zona del Consiglio è presidiata dalla polizia; è attesa anche una manifestazione dei "pro vita".

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