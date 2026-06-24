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Attivisti Flotilla liberati, stamattina il rientro in Italia

ROMA, 24 GIU - Ci sarà nella tarda mattinata il rientro in Italia degli attivisti della Flotilla Domenico Centrone e Leonarda Alberizia che ieri sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. L'arrivo del volo che da Tunisi li porterà all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 12.50. A renderlo noto è la Globul Sumud Italia

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