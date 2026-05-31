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Attentato a cronista, minacce anche a Meloni e don Patriciello

VICENZA, 31 MAG - Ci sono minacce indirizzate anche alla premier Giorgia Meloni, oltre che a don Patriciello e alla vittima, nella lettera lasciata davanti all'abitazione di Adriano Cappellari, il cronista di Enego (Vicenza) oggetto di un attentato incendiario la scorsa notte. Cappellari aveva già ricevuto lettere anonime simili contenenti minacce e inviti a interrompere la sua attività, alcune accompagnate da fotografie e riferimenti diretti ai suoi articoli e ai soggetti raccontati, con accuse a Meloni e Patriciello.

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