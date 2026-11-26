ROMA, 26 NOV - Le schegge cadute dopo l'intercettazione di droni iraniani in Kuwait hanno ferito quattro persone tra cui "due di nazionalità italiana", un kuwaitiano e un pakistano. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa del Kuwait Saud Abdulaziz Al-Otayan rilanciato dal profilo X dell'esercito del Paese. "Sono stati trasferiti in uno degli ospedali per ricevere le cure necessarie", sottolinea la nota.
Attacco in Kuwait, anche due italiani tra i feriti
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