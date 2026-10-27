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Attacco hacker alla Camera, pm Roma attende informativa e avvia indagine

ROMA, 27 OTT - La Procura di Roma attende una prima informativa dalla Polizia Postale in relazione all'attacco hacker ai danni dei sistemi informatici della Camera che ha coinvolto anche le caselle postali di parlamentari, tra cui anche quella da deputata di Giorgia Meloni. Alla luce dell'incartamento i pm di piazzale Clodio apriranno un fascicolo di indagine per accesso abusivo a sistema informatico.

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