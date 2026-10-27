ROMA, 27 OTT - La Procura di Roma attende una prima informativa dalla Polizia Postale in relazione all'attacco hacker ai danni dei sistemi informatici della Camera che ha coinvolto anche le caselle postali di parlamentari, tra cui anche quella da deputata di Giorgia Meloni. Alla luce dell'incartamento i pm di piazzale Clodio apriranno un fascicolo di indagine per accesso abusivo a sistema informatico.
Attacco hacker alla Camera, pm Roma attende informativa e avvia indagine
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