WASHINGTON, JUL 28 - Il petrolio segna un balzo di oltre il 3% nelle contrattazioni in Asia in scia agli attacchi "a sorpresa" di missili dell'Iran contro una base Usa in Giordania, "tutti intercettati", secondo il Centcom: il Wti sale del 3,73% a 82,22 dollari al barile, mentre il Brent segna un balzo del 3,03% a quota 84,57.
Attacco dell'Iran su una base Usa in Giordania, il petrolio balza del 3% in Asia
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