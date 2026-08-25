ROMA, 25 AGO - L'attacco ucraino con droni di questa notte ha causato la morte di due persone e ha provocato un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, secondo quanto riferito martedì mattina dalle autorità locali. Lo riporta l'Afp. "I detriti dei droni sono caduti sulla stazione ferroviaria di Afipsky; purtroppo due persone sono state uccise", ha dichiarato su Telegram il governatore regionale Veniamin Kondratiev. Sul versante ucraino, due persone sono state uccise a Zaporizhzhia, secondo quanto ha riferito il capo dell'amministrazione militare locale, Ivan Fedorov, sempre su Telegram.
Attacco alla raffineria russa di Krasnodar, due morti
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