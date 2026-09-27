ROMA, 27 SET - Tre persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhzhia. Ci sono anche diversi feriti. Raid di Mosca anche nella regione di Odessa: feriti e danni alle infrastrutture portuali. Due persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavriyske, nella regione di Zaporizhia. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo ad interim dell'amministrazione militare di Zaporizhzhia, Mykhailo Semikin, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Il nemico ha colpito un'auto che stava attraversando il villaggio. L'auto ha preso fuoco", ha scritto. Semikin ha specificato che sono morti un uomo e una donna. Sempre il funzionario ha fatto sapere che a seguito di un attacco delle truppe russe a Komyshuvas, nella regione di Zaporizhia, una persona è rimasta uccisa e quattro ferite. Una casa è stata distrutta e diverse altre nelle vicinanze hanno subito danni. Inoltre a causa di un attacco condotto dalle truppe russe nella regione di Odessa due persone sono rimaste ferite e abitazioni private, magazzini e camion hanno subito danni. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Odessa, Oleg Kiper, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Il nemico continua ad attaccare massicciamente la regione di Odessa. Due persone sono rimaste ferite, una delle quali è stata ricoverata in ospedale", ha scritto. Secondo quanto dichiarato dal funzionario, sono stati danneggiati due edifici residenziali privati, un'officina di produzione, magazzini e camion. Le truppe russe hanno colpito inoltre il porto e le infrastrutture civili di Kiliya, nella regione di Odessa. L'amministrazione statale regionale di Izmail ha diffuso la notizia tramite Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform. Quest'ultimo attacco non ha provocato feriti.
Attacchi russi su Zaporizhzhia, tre morti e diversi feriti
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