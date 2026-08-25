Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Attacchi russi nella notte, colpite quattro città ucraine

ROMA, 25 AGO - La Russia ha colpito nella notte, simultaneamente, quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc, citando l'Aeronautica militare. Un razzo ha colpito il quartiere di Osnovyansky, a Kharkiv, uccidendo una persona. L'Ucraina ha invece lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo la raffineria di petrolio Afipsky. Lo riferisce 'Kyiv Independent' citando canali di informazione russi su Telegram. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali sembrano mostrare un vasto incendio divampato nella raffineria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...