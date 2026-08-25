ROMA, 25 AGO - La Russia ha colpito nella notte, simultaneamente, quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc, citando l'Aeronautica militare. Un razzo ha colpito il quartiere di Osnovyansky, a Kharkiv, uccidendo una persona. L'Ucraina ha invece lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo la raffineria di petrolio Afipsky. Lo riferisce 'Kyiv Independent' citando canali di informazione russi su Telegram. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali sembrano mostrare un vasto incendio divampato nella raffineria.
Attacchi russi nella notte, colpite quattro città ucraine
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