ROMA, 08 NOV - Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato per martedì 10 novembre, al Viminale, una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Al centro dell'incontro, l'esame dei rischi per la sicurezza pubblica connessi agli attacchi informatici ed alla minaccia cyber.
Attacchi informatici, Piantedosi convoca Comitato sicurezza pubblica
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...