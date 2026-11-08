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Attacchi informatici, Piantedosi convoca Comitato sicurezza pubblica

ROMA, 08 NOV - Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato per martedì 10 novembre, al Viminale, una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Al centro dell'incontro, l'esame dei rischi per la sicurezza pubblica connessi agli attacchi informatici ed alla minaccia cyber.

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