ROMA, 07 NOV - Per la prossima settimana Europol ha convocato una riunione investigativa con le forze dei polizia di tutti i Paesi coinvolti negli attacchi informatici. Anche in Italia, colpita in questi giorni da attacchi hacker e falsi allarmi bomba via mail sui voli aerei, si stanno raccogliendo elementi che verranno quindi condivisi a livello europeo.
Attacchi informatici e mail di allarme, Europol convoca riunione
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