ROMA, 02 NOV - Si muove anche il Copasir sulla vicenda degli attacchi hacker ai supermercati. Il Comitato, a quanto si apprende, chiederà informazioni al governo ed il tema sarà sul tavolo già nella seduta di domani, quando a San Macuto è in programma l'audizione del direttore dell'Aisi, Bruno Valensise; mercoledì, poi, sarà la volta del direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Andrea Quacivi.
Attacchi hacker ai supermercati, si muove anche il Copasir
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