ROMA, 19 NOV - La compagnia italiana Artemis Danza è tornata in Bangladesh con una rilettura coreografica de 'Il barbiere di Siviglia' di Gioachino Rossini. Diretta da Monica Casadei, la compagnia ha portato lo spettacolo al National Theatre della Shilpakala Academy di Dhaka e al Theatre Institute di Chittagong, reinterpretando attraverso la danza contemporanea i personaggi e le situazioni dell'opera. A Dhaka, quindici giovani danzatori delle scuole Abatar, Katthakiya e Nrityanandan hanno seguito una masterclass tenuta dai componenti della compagnia e sono poi saliti sul palco con loro. A Chittagong hanno preso parte allo spettacolo alcune studentesse dell'Asian University for Women. L'iniziativa è stata sostenuta dal ministero della Cultura, dal Maeci e dalla Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione del ministero degli Affari Culturali del Bangladesh e della Chattogram City Corporation. La segretaria generale del ministero bangladese, Yasmin Begum, ha inaugurato la serata di Dhaka come ospite d'onore.
Artemis Danza porta 'Il barbiere di Siviglia' in Bangladesh
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