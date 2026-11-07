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Arrestato un uomo vicino alla Casa Bianca, 'minacciava di uccidere Trump'

WASHINGTON, 06 NOV - Il Secret Service ha arrestato giovedì un uomo vicino alla Casa Bianca che aveva diverse pistole in un'auto rubata e che minacciava di uccidere Donald Trump. Secondo quanto riferito dal Dipartimento per la sicurezza interna, l'uomo è un venezuelano entrato nel 2024 in modo illegale negli Stati Uniti.

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