LA PAZ, 30 LUG - In Bolivia, l'ex ministro degli Idrocarburi, Mauricio Medinaceli, che ha ricoperto la carica sotto la presidenza di Rodrigo Paz, è stato arrestato a La Paz nell'ambito di un'indagine sulla distribuzione di benzina di qualità inferiore che ha danneggiato migliaia di veicoli. Il politico è indagato per i reati di abuso d'ufficio e condotta anticoncorrenziale, a seguito di due denunce presentate dall'opposizione. Secondo il mandato di arresto, "vi sono prove sufficienti del suo coinvolgimento" nei casi oggetto dell'indagine, che hanno portato al suo licenziamento quattro mesi fa in seguito alle proteste degli automobilisti e a una serie di cambiamenti nel settore energetico. Il rapporto degli inquirenti conclude che la fornitura continua di carburante è stata prioritaria rispetto ai controlli di qualità e alla sicurezza tecnica, attraverso l'emanazione di decreti e risoluzioni per importazioni urgenti senza requisiti minimi di qualità. Tra i responsabili, oltre a Medinaceli, figurano l'ex presidente Luis Arce, il suo ex ministro degli Idrocarburi, Alejandro Gallardo, e gli ex presidenti della statale petrolifera Ypfb, Armin Dorghaten e Yussef Alky.
Arrestato in Bolivia l'ex ministro degli Idrocarburi Medinaceli
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