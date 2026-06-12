NEW YORK, 12 GIU - Ariana Grande critica la Casa Bianca per aver usato la sua musica in un video dell'Ice in cui vengono firmati migranti. "Vi prego di non usare la mia musica in relazione a questa assurdità barbara, disumana e odiosa", ha detto la cantante dopo che la sua canzone 'Bye' è stata usata dalla Casa Bianca in un video in cui si vedevano gli agenti dell'Ice ammanettare migranti. Il filmato era accompagnato dalla scritta 'Bye-Bye. Il presidente Trump ci ha consegnato il confine più sicuro della storia'.
Ariana Grande contro Casa Bianca, non usate la mia musica per video disumani dell'Ice
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