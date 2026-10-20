BUENOS AIRES, 20 OTT - L'Argentina e il Regno Unito sono stati convocati il 10 e l'11 novembre a un'udienza presso il Tribunale internazionale del diritto del mare (Itlos), con sede ad Amburgo, nell'ambito della controversia sullo sfruttamento petrolifero nelle isole Flakland/Malvinas, contese tra i due Paesi. Buenos Aires ha chiesto l'adozione di misure provvisorie per bloccare il progetto Sea Lion, un giacimento nell'Atlantico meridionale sviluppato dalla società israeliana Navitas Petroleum e dalla britannica Rockhopper Exploration, con l'obiettivo di avviare la produzione nel 2028. Il governo del presidente Javier Milei sostiene che le attività petrolifere ledano i diritti sovrani argentini e ha chiesto al tribunale di impedire l'avvio o la prosecuzione dello sfruttamento nell'area. Londra respinge le contestazioni e considera legittime le licenze rilasciate dalle autorità delle isole, sotto amministrazione britannica. Le udienze serviranno a valutare la richiesta urgente argentina, mentre viene costituito il tribunale arbitrale chiamato a esaminare il merito della controversia. Le sessioni saranno pubbliche e trasmesse online.
Argentina, il 10 e 11 novembre l'udienza internazionale sulle Falkland/Malvinas
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