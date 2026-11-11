ISTANBUL, 11 NOV - Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha contestato il Segretario di Stato degli Usa, Marco Rubio, accusandolo di dire "sciocchezze" dopo che quest'ultimo ha affermato che le precarie condizioni economiche in Iran avranno un impatto sulle scelte dell'amministrazione di Teheran nel conflitto con gli Stati Uniti. "Otto anni fa, un personaggio da cartone animato come (l'ex Segretario di Stato Mike) Pompeo disse che gli iraniani devono seguire i diktat della Casa Bianca 'se vogliono mangiare'. Oggi, Rubio - i cui connazionali cubani sono vittime della stessa politica - ripete queste sciocchezze. Lasciamo perdere la disumanità. Sono i deliri a generare il fallimento della politica statunitense", ha affermato Araghchi in un messaggio su X. "Prima o poi bisogna mangiare, bisogna pagare i propri combattenti, le proprie forze di sicurezza. Credo che, col passare del tempo, la cosa avrà un impatto... Alla fine, la realtà economica riesce a farsi strada anche nella testa del più radicale dei folli", aveva dichiarato ieri Marco Rubio.
Araghchi, 'Rubio ripete le stesse sciocchezze di Pompeo'
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