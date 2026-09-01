BERGAMO, 01 SET - Una donna di 78 anni è morta questa mattina a Spinone al Lago, in provincia di Bergamo, investita da una moto. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento: l'anziana stata travolta dalla moto guidata da un uomo di 58 anni mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'uomo è rimasto illeso.
Anziana uccisa da una moto mentre attraversa sulle strisce pedonali
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