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Anomalia termica in quota, domani forti temporali sulla Sicilia

ROMA, 27 LUG - Un'anomalia termica in quota tende a stazionare a ridosso della Sicilia, amplificando i fenomeni d'instabilità sull'isola, con rovesci e temporali anche intensi. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. Il bollettino prevede dalle prime ore di domani precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio e temporale, anche di forte intensità, sulla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Valutata allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico sull'isola.

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