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Anm, tutela stipendi è condizione per salvaguardia dell'indipendenza

ROMA, 01 NOV - "Rispetto a quanto contenuto in legge di Bilancio, che sarà presto all'esame delle Camere, ci riserviamo una valutazione nel merito dopo aver approfondito la norma". Lo afferma in una nota il presidente dell'ANM Giuseppe Tango."Spetta al legislatore regolare la materia, nel rispetto, però, di un principio fondamentale: la tutela delle retribuzioni dei magistrati è condizione per la salvaguardia dell'indipendenza della giurisdizione. Come ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Corte Costituzionale. Va ricordato, peraltro, che sugli emolumenti dei magistrati e sulle loro dinamiche stipendiali si può intervenire solo nel quadro di interventi di carattere generale", conclude Tango.

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