ROMA, 26 NOV - "Siamo dispiaciuti della decisione della presidente del Consiglio di rinunciare al confronto e di rifiutare il nostro invito al congresso di Napoli. Per noi sarebbe stato importante averla ospite, per dibattere dei temi e dei problemi della giustizia. Lotta alle mafie, giustizia minorile, violenza di genere, carceri. E tanti altri nodi che riguardano l'efficienza del nostro sistema e le ricadute sui cittadini, su cui una dialettica leale sarebbe fondamentale. La magistratura associata ha fatto un passo verso il dialogo, ma purtroppo ha ricevuto l'ennesimo attacco strumentale, in merito a una sentenza che riguarda l'applicazione di una legge dello Stato. Ne siamo profondamente rammaricati". Così il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Giuseppe Tango.
Anm, 'noi per il dialogo, ma Meloni ci attacca e rinuncia al confronto'
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