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Anm, la riforma della Corte dei Conti è pericolosa

ROMA, 05 AGO - "La riforma della Corte dei Conti mette a rischio autonomia e indipendenza della magistratura contabile: è pericolosa per la tutela dei diritti dei cittadini. Siamo preoccupati per questa ennesima forzatura del governo che continua a evitare ogni dialogo con la magistratura ed esprimiamo la nostra piena vicinanza ai colleghi che sono in stato di mobilitazione". Così l'Associazione nazionale magistrati in una nota.

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