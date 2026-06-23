SIRACUSA, 23 GIU - "Abbiamo messo in campo, con il Dipartimento giovani della Presidenza del Consiglio, un progetto dedicato ai ragazzi che si vogliono cimentare nella disciplina della vela. Non dimentichiamo che anticipiamo il grande evento della America's Cup del 2027". Lo dice Luca Andreoli, amministratore delegato Difesa Servizi, consapevole che il Giro dell'Italia a Vela porta in giro per il Paese, partendo da Genova e arrivano a Venezia, i valori "che hanno contraddistinto i grandi navigatori". Il Marina Militare Nastro Rosa Tour guarda alla competizione con equipaggi provenienti da ogni parte del mondo ma anche alla salvaguardia della risorsa mare e ha fatto tappa a Siracusa. L'evento è organizzato da Difesa Servizi Spa, in collaborazione con la Marina Militare e Sei sport & events, con la partnership istituzionale del ministro per lo Sport e i Giovani e del Nuovo Comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del Coni. "Siracusa è una località stupenda e il villaggio e uno dei più belli del tour - ha detto Riccardo Simoneschi, ceo di Marina Militare Nastro Rosa Tour - La baia che c'è qui è uno stadio della vela per lo sport della vela ed andrebbe più sfruttato di quanto noi facciamo. Abbiamo superato i 2 milioni 300 mila contatti sul web e siamo solo a metà del tour. E' un format che funziona: sono numeri importanti per un evento sportivo di vela". Sul palco per la premiazione dei vincitori della tappa siracusana del giro d'Italia a vela c'è anche Giuseppe Gibilisco, capo di gabinetto del Comune di Siracusa, ex campione del mondo di salto con l'asta: "Abbiamo voluto fortemente questa seconda tappa - ha detto - Crediamo in questa manifestazione così come crediamo nello sport e per questo abbiamo investito milioni di euro in impianti sportivi negli ultimi anni".
Andreoli (Difesa servizi), 'giro d'Italia a vela con i valori dei grandi navigatori'
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