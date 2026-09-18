BRUXELLES, 18 SET - Il Coreper si è riunito oggi per discutere del rinnovo degli elenchi delle sanzioni individuali alla Russia ma non ha raggiunto l'accordo. Le consultazioni proseguono e il Coreper dovrebbe riunirsi nuovamente lunedì con l'obiettivo di raggiungere un accordo prima della scadenza fissata per martedì a mezzanotte. Nell'ultima riunione di lunedì, il Coreper aveva deciso di prorogare le sanzioni di una sola settimana "al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo".
Ancora nessun accordo tra i 27 Ue sul rinnovo delle sanzioni a Mosca
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