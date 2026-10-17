(ANSA-AFP) - GERUSALEMME, 17 OTT - L'ambasciatore statunitense, Mike Huckabee, ha chiesto a Israele di processare e incarcerare gli aggressori responsabili dell'attacco dei coloni contro una giornalista del Washington Post. "Attaccare una fotografa è un atto di terrorismo spregevole compiuto da codardi mascherati", ha scritto Huckabee su X, assumendo un tono molto più deciso rispetto a una precedente dichiarazione di Washington. (ANSA-AFP).
Ambasciatore Usa, Israele punisca i responsabili dell'attacco a reporter del Wp
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