Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Ambasciatore Usa, Israele punisca i responsabili dell'attacco a reporter del Wp

(ANSA-AFP) - GERUSALEMME, 17 OTT - L'ambasciatore statunitense, Mike Huckabee, ha chiesto a Israele di processare e incarcerare gli aggressori responsabili dell'attacco dei coloni contro una giornalista del Washington Post. "Attaccare una fotografa è un atto di terrorismo spregevole compiuto da codardi mascherati", ha scritto Huckabee su X, assumendo un tono molto più deciso rispetto a una precedente dichiarazione di Washington. (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...