Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Ambasciata Usa, registrata una minaccia credibile al museo Tsaritsyno di Mosca

WASHINGTON, 31 OTT - L'ambasciata americana a Mosca è a conoscenza di una minaccia credibile oggi 31 ottobre al museo Tsaritsyno di Mosca. "Il governo americano si sta coordinando con le autorità russe per una risposta". Lo afferma l'ambasciata americana a Mosca.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
WASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...