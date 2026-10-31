WASHINGTON, 31 OTT - L'ambasciata americana a Mosca è a conoscenza di una minaccia credibile oggi 31 ottobre al museo Tsaritsyno di Mosca. "Il governo americano si sta coordinando con le autorità russe per una risposta". Lo afferma l'ambasciata americana a Mosca.
Ambasciata Usa, registrata una minaccia credibile al museo Tsaritsyno di Mosca
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