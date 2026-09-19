WASHINGTON, 19 SET - L'ambasciata americana a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai cittadini Usa in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di "mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi".
Ambasciata Usa In Israele, 'americani alzino livello vigilanza dopo i raid Houthi'
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