MADRID, 28 NOV - I cadaveri di 14 migranti sono stati recuperati su un barcone soccorso alla deriva nell'Atlantico e rimorchiato nel porto di La Restinga, nell'isola di El Hierro alle Canarie, dove ieri a tarda sera sono sbarcati una novantina di superstiti. Sei dei migranti a bordo dell'imbarcazione, in condizioni particolarmente gravi, erano stati evacuati in elicottero, segnala il Coordinamento delle emergenze. Fra gli 84 sopravvissuti, assistiti allo sbarco dai servizi di emergenza e dai militari dell'unità di emergenza dell'esercito, otto persone sono state trasferite in ospedale in stato di shock e con sintomi di disidratazione e grave ipotermia.
Almeno 14 migranti morti e sei feriti gravi sbarcati da un caicco a El Hierro
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