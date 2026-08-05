All'Its Academy di Padova quattro ragazzi disabili specializzati in AI

PADOVA, 05 AGO - Un percorso di inclusione ha portato quattro ragazzi con disabilità psico-intellettive a completare il proprio ciclo di studi e ottenere una qualifica da sfruttare nel mondo del lavoro. A realizzarlo l'Its Digital Academy Mario Volpato di Noventa Padovana (Padova) con le famiglie degli studenti. L'Istituto Tecnologico, che opera in tutto il Veneto offrendo percorsi post maturità per promuovere la crescita e lo sviluppo delle competenze digitali, si è preso in carico la loro formazione e nelle scorse settimane ha celebrato l'esame finale del ciclo di studi biennale. Its Digital Academy è stato tra i primi a livello nazionale a dotarsi di un regolamento interno sull'inclusione, con un focus specifico sulle persone con disabilità psicofisica e disturbi specifici dell'apprendimento. Gli studenti hanno seguito specializzazioni eterogenee tra cui "Artificial intelIigence a data specialist", "Cross media communication specialist" e "Media designer and CG animation specialist". Hanno tutti forme di disabilità più o meno grave come autismo, sindrome di Asperger, disturbi a livello intellettivo e motorio ma grazie al lavoro sinergico del corpo docenti e delle famiglie sono riusciti a centrare l'obiettivo. Con questi ragazzi e le loro famiglie ora è iniziata la seconda fase del percorso, che si pone l'obiettivo di trovare una occupazione stabile e coerente con il proprio percorso formativo. "Siamo particolarmente orgogliosi di aver iniziato questo lavoro specifico con i ragazzi - afferma Stefano Ziroldo, dg di Its Digital Academy -. Dare un'opportunità e valorizzare le capacità di tutti, a prescindere dalla propria condizione, fa parte del nostro sistema valoriale". Ora, spiega Ziroldo, "la volontà è di continuare ad affiancare ragazze e ragazzi con disabilità. Nel 2027 ne porteremo all'esame otto, con i numeri praticamente raddoppiati rispetto al biennio precedente". Its Digital Academy pone grande attenzione anche ai disturbi dell'apprendimento: a luglio di quest'anno si sono diplomati 28 studenti e studentesse certificati per Dsa, nel 2027 saranno 33.
All'Its Academy di Padova quattro ragazzi disabili specializzati in AI
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