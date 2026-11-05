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Allarmi bomba su due voli atterrati a Malpensa, artificieri in azione

GALLARATE, 05 NOV - Due allarmi bomba hanno interessato nella stessa mattinata due voli diretti a Milano Malpensa che non sono stati dirottati e sono regolarmente atterrati nello scalo milanese. Si tratta del volo Aegean Airlines A3552, partito da Salonicco e atterrato alle 9.33, e del Ryanair FR8953, decollato da Porto e arrivato alle 10.22. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Malpensa, impegnati nelle operazioni di bonifica degli aerei e nelle verifiche sul personale e sui passeggeri.

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